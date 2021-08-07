Светлана Лобода в молочном костюме со струящимися брюками палаццо появилась на публике

Светлана Лобода является одной из самых успешных и высокооплачиваемых артисток. Она регулярно гастролирует, но при этом старается уделять время дочкам. От первого брака у нее подрастает малышка Ангелина. А от таинственного избранника певица родила еще одну дочку Тильду. Между концертами она прилетает в страну, где живут ее наследницы и проводит с ними порой всего несколько часов.

А на днях Лобода стала гостьей на канале «Украина». Она появилась на публике в белоснежном костюме с жакетом и струящимися брюками палаццо. Ее образ дополнил топ-бандо, а также босоножки на шпильке. На шее артистки красовалось колье. Светлана сделала прическу в голливудском стиле и яркий макияж. В студию она вошла танцуя. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру.

Отметим, что брюки палаццо являются трендом. Вера Брежнева, Алсу и другие звезды отдали предпочтение этим летом таким брюкам.

А вот в эфире канала Лобода дала интервью и рассказала, что ее дочки живут в европейской стране с ее возлюбленным. Более того, она мечтает подарить избраннику двоих сыновей. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами. «Какой роскошный наряд», «Сама грация», «Света, какая чудесная», «Очень красивая», «Наряд так круто выглядит», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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