«Ангельски хороша»: Светлана Лобода в струящейся юбке с разрезом позировала с сестрой

Светлана Лобода не скрывает, что является одной из самых высокооплачиваемых певиц в стране. Она регулярно совершает перелеты на бизнес-джетах и отдыхает на дорогостоящих курортах. При этом артистка не перестает выступать на публике, подготавливая фееричные шоу. Этим летом она совмещает гастроли и отдых. Недавно звезда выступила в Турции, а вот 16 августа ее сестра Ксения начала отмечать день рождения в Одессе.

Родственница побывала на выступлении Светланы. Она осталась в восторге от ее концерта. По всей видимости, после этого именинница сделала фото с певицей. Лобода предстала в кроп-топе с глубоким декольте и длинной юбке с пикантным разрезом. Белоснежный наряд дополнили сланцы из кожи. Она подчеркнула осиную талию и стальной пресс. А вот ее сестра была в шифоновом мини-платье и на шпильках, показав красоту стройных ног.

«Моя любимая девочка! С днем рождения тебя! Надеюсь ты сегодня тоже пьешь шампанское, мы ведь договорились отмечать до 20 го августа. Будь счастлива, верю в тебя и в вашу семью», — написала звезда.

Поклонники были сражены красотой девушек. Некоторые все же отметили, что Светлана всех затмевает своей безупречной фигурой. «Ого! Какая взрослая уже и какая красавица!», «Самые красивые сестры», «Света, какая вы стройняшка», «Талия поражающая фантазию», «Два ангела в белом», «Куколки», «Ангельски хороша», «Вы всегда выделяетесь, сестра у вас роскошная», «Вот это гены», — прокомментировали пост подписчики.

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