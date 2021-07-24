«Появилось такое чудо»: Лобода поделилась кадрами с новорожденным ребенком

Светлана Лобода не скрывает, что для нее семья стоит на первом месте. Она часто ездит на свою родину в Киев. Вместе с певицей путешествует ее дочка от первого брака с Андреем Царем Евангелина. Девочке уже 10 лет и она тоже любит петь, как мама. Также у артистки подрастает еще одна дочка Тильда, отца которой она предпочитает не раскрывать. Также звезда прячет лицо трехлетней малышки.

Этим летом Лобода много работает. При этом она приезжает на курорт, где отдыхают ее дети, при любой возможности. Порой певица рада провести с ними несколько часов. А 24 июля артистка опубликовала снимки, на которых позирует с новорожденным ребенком на руках. Она прижала к себе кроху в голубом комбинезоне. Сначала снимки удивили поклонников, но звезда пояснила, что это наследник ее друзей.

«Сегодня была в гостях у моих Юлы и Анатолия. У них в семье появилось такое чудо, счастье! Такие нежные ручки, ножки, такой сладкий малыш. Я поздравляю вас, мои дорогие! Здоровья малышу и большой удачи. Так соскучилась по этому ощущению… захотелось снова», — написала она.

Поклонники отметили, что Светлана прекрасная мама и может исполнить свое желание, когда захочет. «Я подумал уже третьего между концертами родили», «Еще родите себе, если захотите», «Наша любимая! Ждем братика у Евочки и Тилечки», «И как тебе к лицу малыши», «Вам идет! Нежность», «Тильду покажите», «Напугали.. Я думала еще один little baby», — прокомментировали пост подписчики.

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