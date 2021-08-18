«Такой сдобный орешек»: Брежнева в топе и струящихся брюках палаццо показала точеные формы

Вера Брежнева длительное время выступает на сцене. Она успела привыкнуть к постоянному вниманию окружающих. Певица каждый год выпускает новые хиты, а вот свободное время предпочитает посвящать семье. Она счастлива в браке с Константином Меладзе. У них нет общих детей, но подрастают наследники от прошлых отношений. Обычно летом пара отдыхает в своем особняке в Италии.

Но на днях Вера приехала в Киев, где у нее тоже есть дом. Она ездит на фотосессии и встречается с подругами. Каждый раз певица хвастается своими образами. По словам блондинки, ее вкус изменился, а наряды теперь она выбирает лаконичные и удобные. На днях она похвасталась трикотажным платьем, а теперь решила запечатлеться в обновке. Брежнева позировала в своей спальне. На ней был топ на тонких бретельках и струящиеся брюки палаццо.

Наряд кофейного цвета подчеркнул не только ее пресс, но и округлые бедра. Вера даже блеснула своей пятой точкой на камеру.

«Обновочки», — написала она.

Поклонники были снова восхищены ее точеной фигурой и легким летним образом. «Вы воплощение красоты и естественности», «Очень красиво, цвет топленого шоколада — кайф», «Милая, какая же у вас фигуру», «Такой сдобный орешек», «Это для Кости?», «Вы не перестаете восхищать», «Роскошный комплект, уже хочу такой», «Нет ничего краше женщины с формами», — прокомментировали пост подписчики.

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