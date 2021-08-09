«Ужин вдвоем»: Брежнева в шелковой юбке макси и свитере отправилась в ресторан с Меладзе

Вера Брежнева уже давно состоит в браке. Свой роман с Константином Меладзе певица сначала держала в секрете. А их свадьба прошла тайно в Италии в узком кругу родных. Теперь именно там любит отдыхать экс-солистка «ВИА-Гры». У влюбленных есть особняк, где они наслаждаются летними днями. В гости к звезде приезжают ее сестры, а также старшая дочка от прошлых отношений Соня.

В этом году Вера совмещает гастроли и отдых. Она уже побывала в Венеции и на острове Крит. Несколько раз артистка дала концерт в Турции. Теперь она снова проводит время в одной из теплых стран. Вечером 9 августа певица нарядилась, чтобы пойти на свидание с мужем. Для такого случая она облачилась в шелковую юбку макси жемчужного цвета и черный тонкий свитер. Ее лаконичный образ дополнили сланцы.

Сначала Брежнева запечатлелась в машине с Меладзе. А потом она уже позировала на природе, доехав до ресторана, где собралась насладиться едой и вечером в компании возлюбленного.

«Ужин вдвоем», — написала звезда.

Поклонники восхитились романтикой и семейной идиллией. «Какие классные», «Вера, как всегда, необыкновенная», «Сама нежность», «Хочется к вам, как же красиво», «Вечер обещает быть удачным», «Какая вы нежная и уютная», «Красотка», «Эти снимки идеальные», — стали комментировать кадры пользователи Сети.

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