«Чувствую себя женственной»: Вера Брежнева позировала в силуэтном платье с «изюминкой»

Вера Брежнева уже много лет выступает на сцене. Она не раз украшала обложки журналов. Режиссеры приглашают ее на съемки в кино. Певица в этом году предпочитает совмещать отдых с работой. Она проводит время в Италии с мужем Константином Меладзе. Они успели провести несколько дней в Греции перед тем, как артистка отправилась на гастроли. Блондинка стала чаще хвастаться своими нарядами.

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Брежнева предпочитает выглядит безупречно. Для сцены она выбирает броские образы со стразами и бахромой. Певица подчеркивает фигуру платьями и топами. Накануне она поделилась кадрами, на которых позировала в черном силуэтном платье с открытой спиной. Сумка в тон и сережки-кольца дополнили лаконичный образ Звезда рассказала, как подбирает себе гардероб.

«Я очень изменилась за последние годы, изменилось внутреннее состояние, изменился мой стиль. В сторону минимализма, удобства, простых форм с интересными решениями. Я стала лучше чувствовать и понимать себя. На первом месте по-прежнему остается комфорт и осознанность. Лучше меньше, но лучше. Приобретаю только те вещи, которые на мне сидят идеально — не жмут, не давят, не перекручиваются. Здесь — без компромиссов. И важно, чтобы эти вещи сочетались друг с другом.

Я люблю моно цвета. Крайне редко на мне можно увидеть одежду, где есть сочетание более, чем двух цветов. Я блондинка с формами, поэтому таким минимализмом соблюдаю баланс. Но чувствую себя женственной и сексуальной, поэтому в некоторых вещах мне нравятся такие изюминки, как, например, открытая спина. Но главное — одежда и макияж — всего лишь дополнение к нашей внутренней красоте», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Вера. Многие отметили, что вкус и фигура певицы их покорили. «Идеальна даже спина!», «Верочка, необыкновенно прекрасная в гармонии духа души и тела!», «Безумно красивые наряды», «Это платье красит вас», «Ваши образы бесподобны», «Восхищаете», «Классная Верочка», «Уточненная и элегантная», — прокомментировали пост подписчики.

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