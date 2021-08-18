Вера Брежнева в мини-платье цвета айвори и модных сандалиях насладилась морским бризом

Вера Брежнева не скрывает, что ей нравится путешествовать. Также она признавалась, что любит не только Россию, но и Италию, где у нее есть свой дом. Певица в этом году не раз делилась кадрами из своего особняка. Также не раз она приезжала в Киев, где у нее есть дом, а также живут родные. Если раньше артистка предпочитала скрывать личную жизнь, то теперь все чаще делится с поклонниками новостями.

На днях Вера призналась, что особое внимание уделяет своему гардеробу и покупает только те вещи, которые идеально сидят на ее фигуре. Более того, ей нравятся монохромные луки. 18 августа артистка поделилась кадрами, где позирует у моря на фоне гор. Певица позировала в мини-платье прямого кроя цвета айвори. Наряд дополнили черные сандалии, которые актуальны в этом сезоне. Ранее Наталья Рудова, Полина Гагарина и другие звезды тоже отметились в сандалиях «дяди Гены».

«Когда ты один не значит, что ты одинок», — написала звезда.

«Вы всегда прекрасны», «Как красиво», «Такие красивые ноги», «Шикарная, как всегда», «Шикарный вид», «Прелесть какая», «Вот это да, я тоже хочу поехать! Тишина — одна из самых важных вещей в жизни человека», «Такая красивая, такая настоящая, такая нежная», — прокомментировали пост подписчики.

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