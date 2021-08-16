Как небесная принцесса: Юлия Барановская предстала в голубом платье макси с воланом и белых мюли

Популярная телеведущая и мама троих Юлия Барановская еще и известная модница. Звезда экрана всегда безупречно выглядит, а ее наряды всегда соответствуют времени и месту, в которое направляется Юлия Барановская.

На этот раз телеведущая продемонстрировала красивый и очень воздушный летний образ. Юлия Барановская облачилась в платье в мелкую голубую вертикальную полоску длиной макси с крупным воланом по подолу. Наряд она сочетала с белыми мюлями на плоской подошве и сумкой им в тон.

Снимком, на котором она запечатлена в этом образе, Юлия Барановская поделилась в микроблоге. Рядом со звездой предстали два ее сына Артем и Арсений. Младшему из них, Арсению, на днях исполнилось девять лет. И этим снимком Юлия Барановская поблагодарила всех, кто поздравил ее и наследника с днем рождения.

«Всем огромное спасибо за поздравления, за теплые слова, за пожелания, за любовь и внимание. Арсений счастлив. Мы вместе с ним», — написала Юлия Барановская.

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