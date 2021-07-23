«Моргенштерн отдыхает»: младшая дочь Андрея Аршавина запела

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина журналистка Алиса Казьмина в Instagram разместила видеозапись, на которой ее дочь от спортсмена четырехлетняя Есения красиво поет. Девочка забралась на небольшую горку, которая, судя по всему, выступает для нее сценой.

«Моргенштерн отдыхает», — заявила Алиса Казьмина, вспомнив популярного среди молодежи рэпера. «Ваша девочка просто прелесть. Умница», «Великолепная девчуля. А вам, Алиса, желаем скорейшего выздоровления», «Хорошенькая, но немного худенькая. Откормите ее, Алиса», «Здоровья вам. Это самое главное. А дочке – счастья», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алиса Казьмина в самое ближайшее время должна вместе с дочкой Есенией и старшими детьми покинуть особняк, который записан на маму Андрея Аршавина Татьяну Ивановну. Ранее журналистка отмечала, что ей с детьми негде жить. По сути, бывшие родственники выгоняют ее на улицу.

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