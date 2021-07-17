«Нежная наша»: Лобода в шелковом мини-платье на завязках блеснула красотой фигуры на лодке

Светлана Лобода не скрывает, что следит за фигурой. В 38 лет она может похвастаться модельными формами. При этом девушка уже успела дважды стать мамой. Певица воспитывает дочек Евангелину от танцора Андрея Царя и Тильду, отца которой она скрывает. Примечательно, что о личной жизни артистка предпочитает не рассказывать, но год назад на ее пальце появилось кольцо с внушительным бриллиантом.

Лобода обычно много путешествует. Так как певица одна из самых высокооплачиваемых в стране, то позволяет себе летать на частных самолетах. Недавно блондинка посетила Париж, где стала гостьей на модном показе. Но уже несколько дней она наслаждается жаркой погодой на курорте. 17 июля артистка поделилась кадрами, на которых дефилирует по пирсу, а потом катается на лодке.

Светлана облачилась в шелковое мини-платье на завязках. Эффектный наряд с декольте дополнили босоножки и аксессуары. Она грациозно села в лодку и стала танцевать. Платье подчеркнуло ее формы.

«Танцуй, веселись, пой», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Лобода. Многие осыпали ее комплиментами. «Бомба замедленного действия», «Какой шик!», «Вот это декольте», «Платье, какое, где-то такое видела может лет так 20 назад. Все возвращается», «Какой эффектный наряд», «Ло в розовом, какая редкость», «Нежная наша», — прокомментировали пост подписчики.

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