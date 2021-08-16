«Такие бедра не скрыть»: Ани Лорак в силуэтном платье миди блеснула формами в Одессе

Ани Лорак является одной из самых популярных украинских исполнительниц. Она в свое время ездила «Евровидение». Именно тогда певица подружилась с Филиппом Киркоровым, который ее поддерживал. Примечательно, что в 42 года она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Ко всему прочему, артистка тщательно подбирает себе образы и старается подчеркивать достоинства фигуры.

Не так давно Лорак отдохнула в Бодруме с дочкой Софией. Певица без стеснения позировала в купальнике, а также облачалась в струящиеся туники. Теперь она вернулась к гастролям. 16 августа артистка собрала полный зал зрителей в ночном клубе в Одессе. Она поделилась кадрами с репетиции, где предстала в черном силуэтном платье миди с открытой спиной. Наряд с изюминкой обтянул не только декольте, но и округлые бедра звезды.

Позже Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред), выступила в мерцающем мини-платье с бахромой, засветив выдающееся декольте. Она сообщила, что вся Украина собралась на ее концерте.

Поклонники были сражены красотой певицы. Многие осыпали ее комплиментами. «Каролина! Любим и ждем», «Просто секси», «Ну сногсшибательная дива», «Какова красота!», «Такие бедра не скрыть», «Какой рельеф», «У вас идеальный голос, безупречное тело», «Вы всегда поражаете», «Вот это фигура на миллион», — прокомментировали пост подписчики.

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