Так еще стройнее: Лобода в шелковых брюках палаццо и сверкающей блузке вышла в свет

Светлана Лобода уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что является одной из самых высокооплачиваемых певиц в стране. Артистка часто совершает перелеты на частных самолетах, а отдыхает на элитных курортах. При этом она всегда устраивает роскошные шоу для поклонников, а костюмы певицы обычно усыпаны камнями и подчеркивают все достоинства ее фигуры.

38-летняя Лобода растит дочек Евангелину и Тильду. Она старается посвящать им все свободное время. Но этим летом певица совершает много перелетов. Не так давно она была в Париже. А накануне артистка посетила радиостанцию «Люкс ФМ» в Киеве. Она появилась на публике в шелковых брюках палаццо канареечного цвета, черном топе-бюстье и жакете-халате на запах с узором.

На следующий день вечером Светлана поделилась новым фото. На этот раз она собралась поужинать в ресторане. Артистка вновь надела брюки палаццо, но уже сочетала их со сверкающей блузкой с высоким воротом и оливковым жакетом.

«Думаешь ли обо мне», — написала она.

Струящиеся брюки вытянули силуэт звезды, сделав ее еще стройнее. Поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама. Многие одарили комплиментами певицу. «Шикарная», «Девушка-солнце», «Так редко вас видим в ярких цветах», «Огонь — штаны, мой любимый цвет», «Мне срочно нужны такие же штаны», «Красотка», «Выглядите безупречно», — прокомментировали пост подписчики.

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