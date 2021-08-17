Маскулинность в деле: Кудрявцева в широких брюках кирпичного цвета и жилетке появилась на съемках

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих в России. Не так давно она отметила 50-летие. Примечательно, что даже поклонники с трудом поверили в то, что звезда отпраздновала юбилей. Блондинка обладает стройной фигурой и выглядит моложе многих сверстниц. Этим летом она отдохнула с мужем хоккеистом Игорем Макаровым и дочкой Марией в Турции.

Теперь Лера готовится к новому телевизионному сезону. Телеведущая уже отметилась в летящем голубом платье, а также в брючном костюме-тройке. 17 августа она снова приехала на студию, чтобы возобновить съемки шоу «Звезды сошлись».

Она встретилась со своим соведущим Антоном Привольновым. На этот раз Кудрявцева покрасовалась в костюме кирпичного цвета. Она предстала в широких брюках клеш и белой рубашке. Ведущая поддержала тренд на маскулинность.

«Вы словно американка», «Какой наряд, выглядит круто», «Роскошная блондинка», «Как мне нравится», «Лера, это восторг», «Привольнов рад работать с такой красоткой?», «Цвет роскошный», — прокомментировали пост подписчики.

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