Кудрявцева и Макаров запечатлели танцы двухлетней дочки в пышном платье пудрового цвета

Лера Кудрявцева долгое время не могла обрести счастье в личной жизни. Сергей Лазарев так и не довел ее до ЗАГСа. Однако потом телеведущая встретила хоккеиста Игоря Макарова. Они поженились, хоть многие и осуждали их за большую разницу в возрасте. А несколько лет назад Лера родила от него дочку Марию. Для блондинки это второй ребенок, так как от первого брака у нее есть сын Жан, уже подаривший ей внука Льва.

Этим летом Кудрявцева решила максимум времени посвятить семье. Она уже свозила двухлетнюю дочку в Сочи в летний лагерь. А теперь 50-летняя звезда наслаждается отдыхом в Турции. Она часто гуляет вместе с мужем и придумывает развлечения для наследницы. Однако Мария очень любит танцевать. По словам Леры, девочка растет скромницей и не любит разговаривать.

5 августа Макаров поделился кадрами, снятыми во время дискотеки. На танцополе его дочка прыгала и танцевала в пышном платье из фатина пудрового цвета. Сандалии дополнили ее нежный образ.

«Моя в Турции» — с гордостью заявил хоккеист.

Поклонники были очарованы маленькой девочкой и ее хореографией. «Куколка», «Господи, какая она хорошенькая», «Как я люблю эту девочку Машу!», «Какие вы хорошенькие», «Папа гордится дочкой, милее и быть не может», «Такая красивая и платье роскошное», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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