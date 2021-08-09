Дома праздник: Кудрявцева запечатлела подросшую дочку в платье с воздушной юбкой в особенный день

Лера Кудрявцева не так давно отметила годовщину со дня свадьбы с Игорем Макаровым. Телеведущая долго не могла обрести счастье в личной жизни, пока не встретила молодого хоккеиста. Несмотря на разницу в возрасте, они являются одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. В свои 50 лет ведущая шоу «Секрет на миллион» может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом.

больше по теме Кудрявцева и Макаров запечатлели танцы двухлетней дочки в пышном платье пудрового цвета Хоккеист опубликовал трогательные кадры, восхитившись наследницей.

Этим летом супруги отдохнули в Сочи и Турции. Лишь на днях они вернулись домой с подрастающей дочкой Марией. Ее день рождения пара отметила дома в кругу друзей. С утра Лера похвасталась тортом, который сделали для именинницы на заказа, а уже вечером состоялось застолье. Она заказала блюда азиатской кухни, так как готовить не стала.

Поздравить малышку пришел ее крестный Андрей Разыграев. Он принес подарок девочке. Мария ждала, когда ей вручат куклу. Она выглядела нарядно в платье персикового цвета с воздушной юбкой. Напомним, что дочка Кудрявцевой занимается балетом.

«Нам 3», — написала в соцсети звезда.

Поклонники поздравили малышку. Многие восхитились тем, как она выглядит, и отметили, что красоту Мария унаследовала от мамы. «Поздравляю маленькую принцессу», «Какая кокетка», «Спокойной стоит и ждет», «Ох, какая нарядная», «Чудное облачко», «Эти глаза цвета океана от мамы», «Ножку тянет, прима балета», «Ну как такой крохе не пожарить ничего! Она же красотка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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