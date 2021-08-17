«Романтическое настроение»: Бородина нарядилась в розовое платье миди с принтом polka dot

Ксения Бородина является бессменной ведущей «Дома-2». За годы работы на телевидении она привыкла к тому, что за ее жизнью следят поклонники. Не так давно звезда пережила второй развод. После почти шести лет отношений она решила не спасать брак с Курбаном Омаровым. От первого мужа у нее подрастает дочка Маруся, а вот второго — Теона. После отпуска она вернулась к работе, но почти каждый вечер позволяет себе расслабиться в компании подруг.

Обычно Бородина носит комфортные наряды люксовых брендов. Она следит за трендами и подбирает образы, которые вписываются в ее гардероб. В последнее время телеведущая все чаще отдает предпочтения лаконичным нарядам, а так как теперь она свободная девушка, то также делает акцент на женственность. 17 августа Ксения облачилась в платье мили розового цвета с рукавами-фонариками и актуальным принтом polka dot.

«Я сегодня приехала на съемку. У меня такое романтическое настроение. Вот такое красивое платье. Кстати, есть такое еще в голубом и черном цветах. Вы меня часто спрашиваете, в чем пойти на свадьбу, на свидание. Вот мне кажется такой вариант очень даже симпатичный. Очень красивое, чуть-чуть открыта спина», — поделилась звезда.

Примечательно, что ранее Лера Кудрявцева тоже отметилась в платье в горох. Бородина поддержала тренд на романтический принт.

Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv/

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