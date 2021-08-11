Цвет свеклы: Бородина вслед за Боней и Самойловой покрасила волосы пятилетней дочке

Ксения Бородина не скрывает, что следит за трендами. Она регулярно пополняет гардероб обновками известных брендов. Также телеведущая тщательно следит за внешностью. Она признавалась, что гордится густыми бровями. Также особое внимание звезда телестройки уделяет волосам, предпочитая избегать наращиваний и укладок. У нее подрастают дочки — 12-летняя Маруся и пятилетняя Теона.

Недавно Ксения призналась, что младшая наследница переживает из-за того, что родители расстались и больше не живут вместе. Но на этот раз она придумала, как порадовать девочку. Телеведущая поддержала тренд. Она позволила дочке покрасить волосы. Бородина показала результат бьюти-пребражения. Теона позировала с яркими прядями свекольного цвета.

«Как вам? Долго уговаривать не пришлось, потому что отдала ее в надежные руки, моей лучшей, как круто, когда твоя близкая подруга, лучший мастер», — написала звезда.

Отметим, что этим летом Виктория Боня позволила девятилетней дочке Анджелине осветлить передние пряди. Такую же процедуру сделала 10-летняя дочка Оксаны Самойловой.

Одни поклонники восхитились тем, как выглядит Теона, а другие посчитали, что это было лишним для ребенка. «Цвет марганцовки, не очень», «Ой, мне б мамка точно уши надрала за такое», «Довольный ребенок — счастливая мама», «Вау, класс, вот это красотка!», «До чего доводят тренды. Бедные дети», — прокомментировали пост подписчики.

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