«Не за горами 1 сентября»: Бородина похвасталась новой формой дочки с белой блузкой и рюшами

Ксения Бородина уже много лет ведет шоу «Дом-2». Она рассказывала, как раньше искала себе стильные наряды, а вот парикмахеры любили делать ей самые разные укладки. Теперь телеведущая имеет большую гардеробную. Она регулярно покупает обновки не только для себя, но и для дочек. От первого брака у нее подрастает малышка Маруся. 12-летняя девочка занимается гимнастикой. Также от второго мужа Курбана Омарова у нее есть дочка Маруся, которой только пять лет.

С Курбаном телеведущая развелась совсем недавно. Бородина признавалась, что дочка бизнесмена переживает, что родители больше не живут вместе. Однако она оказывает ребенку поддержку и недавно разрешила покрасить ей волосы. А 16 августа звезда телестройки решила приодеть старшую наследницу к школе. Маруся примерила белую блузку с рюшами и юбку плиссе серого цвета.

«Дочь грустно смотрит в окно. Мама заставила примерить форму. Ну что? Все, не за горами 1 сентября. Начинаем подготовку. Очень красивая блузочка! Ты и так хорошенькая у меня, но так еще лучше. Очень прикольно, это новый бренд», — отметила Ксения. «Школьная форма имеет свойство застирываться, но тут такого нет», — добавила она.

Потом девочка также примерила спортивный костюм с лампасами. Наряд имел несколько цветов.

«Все, ребенок совсем взрослый стал. Вот спортивная форма на физру самое оно», — сказала телеведущая.

Поклонники восхитились нарядом Маруси. Как известно, она ходит в частную школу — гимназию имени Евгения Примакова. Там занятия проходят на двух языках: на русском, и на английском. Также некоторые занятия проходят на лугу, который примыкает к территории школы. Год обучения в этом учебном заведении стоит около 800 тысяч рублей.

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