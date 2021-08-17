«Талия просто роскошная»: Ани Лорак в облегающих шортах со стразами сразила публику

Певица для выступления в Одессе выбрала провокационный лук, который не скрыл ее фигуру.

Ани Лорак не так давно отдохнула с семьей в Бодруме. Певица проводила время с дочкой Софией, также купалась и загорала. Потом она вернулась к работе и призналась, что очень соскучилась по сцене. Часто артистка бывает в Киеве, где проводит время, готовясь к своим шоу. А на днях она возобновила гастроли и приехала в Одессу.

Для выступления Лорак выбрала несколько женственных нарядов. Если на репетиции она была в платье-сорочке с открытой спиной, то потом певица вышла вышла на сцену в пикантном белом наряде, которое больше напоминало нижнее белье. Лиф со стразами и шортики с завышенной посадкой скрыли изъяны ее фигуры. При этом поп-дива подчеркнула округлые бедра и загорелые ноги.

«Ух, какая дива», «Талия просто роскошная», «Словно юбку забыла», «Вот это ноги», «Это законно так выглядеть?», «Само совершенство», «Зачем скрыла живот, у вас же там пресс», «Красота спасет мир», «Наряд странный, но вас ничто не испортит», — стали писать пользователи Сети.

Смотрите также: