С новой прической: Ани Лорак в секси-платье с глубоким декольте засветила внушительный бюст

Ани Лорак уже много лет выступает на сцене. При этом поклонники отмечают, что она почти не изменилась. Певица не перестает ухаживать за собой. Более того, после развода с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу она похудела, а во время отпуска даже впечатлила фанатов прессом с кубиками. Теперь артистка живет с дочкой Софией и именно наследница составляет ей компанию в поездках.

В последнее время Лорак редко делится новостями. Она призналась, что работает над новым альбомом. Накануне певица позировала в широких рваных джинсах. А теперь она запечатлелась в силуэтном черном платье с глубоким декольте и стразами. Артистка засветила роскошный бюст. При этом она также продемонстрировала новый цвет и стрижку. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) теперь носит рваные локоны лесенкой у лица с медово-рыжим оттенком.

«Друзья, съемки, съемки! И на этот раз готовится замечательный телевизионный проект. Скоро вы его увидите, особенно жители Казахстана», — отметила звезда.

Поклонники восхитились красотой певицы. Многие отметили, что Лорак похорошела. Другие пришли в восторг от ее фигуры. «Вау, красавица какая», «Как всегда на готове! Ждем, очень-очень», «Такая прикольная», «Грудь на выкат, ох», «Прическа шикарная», «Прям помолодели», «Выглядите роскошно», «Каролина, вы прекрасны», «Роковая красотка», — прокомментировали кадры подписчики.

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