«Моя любимая одежда»: Ани Лорак в шортах с высокой посадкой подчеркнула осиную талию на отдыхе

Ани Лорак в скором времени отметит день рождения. Украинской исполнительнице исполнится 43 года. Она не перестает удивлять поклонников не только фигурой, как у моделей, но и моложавым видом. Певица не раз получала комплименты от мужчин. Ее красота восхищает Филиппа Киркорова и Сергея Лазарева. Для концертов артистка всегда выбирает женственные и яркие образы.

В обычной жизни Лорак нравится выглядеть лаконично. Но на отдыхе она не перестает подчеркивать достоинства своей фигуры. Певица этим летом проводит отпуск в Турции. Она каждый день нежится на пляже и купается в море. А теперь артистка решила похвастаться своим курортным образом. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) не скрывает, что ей удалось выработать свой стиль за годы работы.

Так на этот раз она покрасовалась в джинсовых мини-шортах с высокой посадкой и черном топе. Образ дополнили ультрамодные шлепки Prada и сумка той же фирмы. Наряд подчеркнул ее загорелую фигуру и выделил осиную талию.

«Шорты — моя любимая одежда летом», — призналась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами. «Красавица, вам идет абсолютно все, не описать словами восхищение от ваших фотографий», «Дива всегда на стиле», «Какая вы шоколадная», «Прекрасные ножки, вы смотритесь нереально красиво», «Похудели? Фигура топчик», «Шорты на вас сидят идеально», — прокомментировали пост подписчики.

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