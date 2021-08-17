«Вот это ягодка в соку»: 65-летняя Лариса Долина в алом купальнике грациозно нырнула в море

Певица проводит время с семьей в Сочи. Она решила покупаться и позагорать. При этом артистка не побоялась показать себя во всей красе.

Лариса Долина не скрывает, что долгие годы следит за своей внешностью. Ей, то удавалось похудеть, то лишние килограммы снова возвращались. Но в этом году артистка многих удивила, когда похудела больше чем на 20 килограммов. Она признавалась, что после очередного отпуска взялась за фигуру. После этого певица также сменила гардероб. Теперь она без стеснения носит шорты и мини-платья.

Этим летом Лариса Александровна не переставала работать. Она выступала на концертах и играла в театре. Теперь певица проводит время в Сочи со своей дочкой Ангелиной и внучкой Александрой. Впервые за долгое время артистка решилась показать фигуру в купальнике. Она сначала позировала на шезлонге, а потом грациозно занырнула в море. При этом Долина показала похудевшую фигуру с роскошным бюстом.

«Вот оно счастье! Вода сказочно теплая, ласкающая, солнце не жарит, все, как я люблю! Представьте, я до сих пор не понимаю, что уже отдых… Но факт — видео. Ура! Да здравствует лето и август! Да здравствует любимое Черное море! Да здравствует … Да, пусть все здравствуют!» — написала она.

Поклонники отметили, что певица очень похудела. Однако некоторые отметили, что фигура все равно не совершенна. «Вот это ягодка в соку», «Ох, уже не та упругость. Дряблость не скрыть», «Какой кайф, море это невероятное место перезагрузки!», «Стройная, потрясающая», «Не перестаете поражать», «Хороши, как ни крути», «Целлюлит и складки, но все равно выглядите лучше многих», — прокомментировали пост подписчики.

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