Показала стройные ноги: 65-летняя Долина в платье-рубашке с оранжевым бандо продефилировала по улице

Пока одни звезды отдыхают на разных отечественных и заграничных курортах, певица Лариса Долина пребывает в делах и разъездах. Выпускной в институте, где звезда заведует кафедрой вокала, череда мастер-классов, подготовка к «Новой волне» в Сочи. А накануне артистка прилетела в Ессентуки на закрытие фестиваля «Хрустальный источник».

На улицах города постройневшая и помолодевшая Долина появилась в двухслойном платье-рубашке с оранжевым бандо поверх. Пышный рукав, подпоясанная талия, разновеликая длина выше колена спереди расставили стильные акценты в образе звезды, которая показала стройные ноги, дефилируя по тротуару.

В таком образе знаменитость отправилась на спектакль «Любовь и голуби», от которого осталась в полном восторге. У Долиной, как она сама признавалась, был некоторый скепсис относительно удачного воплощения легендарной love story на подмостках, но от него после просмотра не осталось и следа.

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