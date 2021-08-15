По-простому: Долина отправилась на отдых с дочкой и внучкой в Сочи на машине

В прошлом году они тоже остановили свой выбор на Краснодарском крае.

Пандемия уже второй сезон подряд изрядно портит отпускную картину россиян. Уже избалованные туристическим сервисом и свободой люди вдруг оказались замкнутыми в пределах разрешенных для посещения стран вроде Турции, Египта и Греции. Кто-то и вовсе решил не рисковать и остаться вновь на отдыхе в России, покоряя горизонты Краснодарского края.

Так решила поступить и народная артистка Лариса Долина. Звезда просто села на машину с дочкой Линой Миончинской и внучкой Сашей. Певица рассказала своим поклонникам в микроблоге, что путешествовала точно так же на авто еще в прошлом году, и ей такой отдых очень даже понравился. Поэтому в новом сезоне она решила повторить опыт вместе со своими близкими.

Отметим, что Лариса Долина и ее наследница – в настоящий момент дамы незамужние, поэтому свободное время часто проводят вместе. Внучка Ларисы Долиной Саша тоже очень привязана в бабушке и маме и с удовольствием общается с ними. Кроме того, девочка унаследовала музыкальный дар Долиной и часто занимается с ней музыкой и пением.

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