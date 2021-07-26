«Удлиняют силуэт»: Долина в дизайнерском платье со струящимся шлейфом подчеркнула щиколотки

Лариса Долина уже много лет выступает на сцене. Она знаменита не только в России, но и часто выступает на мировых сценах. Более того, певица часто участвует в разных проектах и преподает в вузе. При этом она в свои 65 лет продолжает следить за собой. Не так давно артистка похудела больше чем на 21 килограмм. После этого она сменила гардероб и теперь одевается более женственно и следит за трендами.

На днях Долина провела время со студентами. Она устроила бал для выпускников. Певица в черном платье в пол веселилась на празднике, а также с удовольствием фотографировалась со своими учениками. Артистка все чаще носит не только шорты и наряды с блестками, но и яркие образы.

Так накануне Лариса Александровна устроила фотосессию в дизайнерском платье. Них наряда был выполнен из блестящей ткани, а верх из атласной. Платье подчеркивало фигуру звезды, а шлейф придавал ему изысканности. Наряд подчеркнул ее тонкие щиколотки.

Артистка дополнили образ бежевыми туфлями-лодочками. Она также сделала макияж с акцентом на губы и укладку. Друзья и поклонники восхитились ее нарядом кораллового цвета. «Просто королева», «Лариса Александровна, вы как всегда необыкновенно красивая», «Платье безумно красивое», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила имидж-стилист Диана Руссо.

«Стиль звезды за последнее время очень сильно изменился в лучшую сторону, и думаю, здесь не обошлось без стилистов. В своем Инстаграм Лариса демонстрирует яркие и современные образы. Для данного выхода Лариса выбрала экстравагантное платье от грузинского дизайнера Goga Nikabadze, дополнив его нейтральными бежевыми лодочками. На мой взгляд получился хороший сценический комплект. Учитывая типаж певицы, ей идут яркие и насыщенные цвета, а также необычные фасоны. Она смотрится в этом очень органично. Что касается коррекции фигуры, то монохромные комплекты как правило стройнят и удлиняют силуэт, жаль, конечно, что мы не можем посмотреть и оценить данный образ в полный рост», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Диана Руссо — имидж-стилист. Окончила итальянскую школу имиджа и стиля. Опыт работы в сфере моды и стиля 5 лет.

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