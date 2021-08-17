Уже не просто роман: Лопес купила ожерелья в подарок дочерям Аффлека

Похоже, что Дженнифер и Бен собираются не просто встречаться, но и объединить семьи.

15 августа голливудскому актеру Бену Аффлеку исполнилось 49 лет. У звезды была вечеринка по случаю дня рождения, на которой, по всей видимости, присутствовала и Дженнифер Лопес — бывшая невеста мужчины, которая с недавнего времени снова проявляет к нему интерес. Пока пресса и поклонники гадают, воссоединятся ли эти звезды в пару, Бен и Дженнифер оказывают знаки внимания не только друг другу, но и детям от своих предыдущих браков.

В день рождения Аффлека Лопес заметили выбирающей ювелирные украшения вместе с ее дочерью Эммой. Певица купила несколько ожерелий, в том числе и два для наследниц своего возлюбленного. Источник издания People сообщил, что звезда собиралась подарить их девочкам вечером 15 августа на вечеринке по случаю дня рождения Бена.

Журналисты отмечают, что Лопес собирается переехать из Майами в Лос-Анджелес, поближе к Аффлеку. Звезды уже познакомили своих детей.

«Кажется, все идет гладко. Совершенно очевидно, что Дженнифер серьезно относится к Бену. Она давно не выглядела такой счастливой», — добавил источник издания.

Напомним, у Аффлека трое детей от актрисы Дженнифер Гарнер: 15-летняя Вайолет, 12-летняя Серафина и 9-летний Сэмюэль. У Лопес — близняшки от певца Марка Энтони: 13-летние Макс и Эмма. Еще до рождения наследников — в 2003 году — звездная пара хотела пожениться, но неожиданно отменила свадьбу. В 2021-м, после расставания со своими очередными партнерами, Бен и Дженнифер снова решили быть вместе.

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