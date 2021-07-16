Бен Аффлек и Дженнифер Лопес были замечены выбирающими особняк в Лос-Анджелесе

Пара приехала с риелтором в элитный район и вела себя как будущие супруги.

История с воссоединением «беннифер» (пары Бена Аффлека и Дженнифер Лопес) становится все горячее. Голливудские звезды так и не прокомментировали, какие у них отношения, но уже поехали вместе смотреть дом перед покупкой.

В четверг, 15 июля, пара была замечена на машине в престижном районе Лос-Анджелеса, Холмби Хиллз. Звезд сопровождал высококлассный риелтор, который показывал им дорогущие особняки. Во время этой деловой встречи актер и певица несколько раз поцеловались. Это зафиксировали папарацци, фотографии которых опубликовало издание TMZ.

Журналисты сообщают, что один из домов, которые посмотрели артисты, является особняком площадью почти в 3000 квадратных метров за 65 миллионов долларов. В нем 8 спален и 12 ванных комнат и собственный боулинг.

Однако то же издание приводит слова источника близкого к звездам, который отметил, что Бен просто помогает Дженнифер в ее собственном поиске жилища. По словам инсайдера, эти двое еще не готовы жить вместе, по крайней мере, пока.

Напомним, в апреле 2021 года Дженнифер Лопес рассталась со своим женихом, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым была в отношениях четыре года. После ее стали слишком часто видеть в компании бывшего возлюбленного Бена Аффлека. Вначале у пары были тайные свидания вдвоем, а потом их видели в компании детей певицы. Все намекает на то, что старая любовь снова разгорелась. Однако пара не делает никаких заявлений о своих встречах.

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