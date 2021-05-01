После расставания с бейсболистом Дженнифер Лопес начала проводить время с Беном Аффлеком

Актера уже несколько раз видели рядом с бывшей возлюбленной.

Голливуд гудит от слухов: неужели знаменитые «беннифер» снова вместе? 29 апреля актер Бен Аффлек засветился в Лос-Анджелесе, когда направлялся к дому бывшей невесты — певицы Дженнифер Лопес. В особняке артистки мужчина провел несколько часов, а привез и увез его оттуда белый внедорожник Escalade, который якобы принадлежит артистке. Об этом сообщает портал Page Six, опубликовав подтверждающие фото.

После того, как Дженнифер вернулась домой со съемок фильма в Доминикане, это уже третий раз, когда ее навещает Бен, но близкие к звездам источники утверждают, что отношения между ними исключительно дружеские, как и все время после развода.

Однако эти свидания провоцируют слишком много слухов, ведь в апреле стало известно, что Лопес разорвала помолвку со своим женихом, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым состояла в отношениях более трех лет. В прессе появилась информация, что певица гораздо легче относится к расставанию, чем спортсмен, и ее сердце вновь открыто для любви. Но неужели на фоне этой истории она вновь сблизилась со своим бывшим возлюбленным? Бен, кстати, сейчас тоже официально свободен — в начале года он расстался со своей девушкой Аной де Армас. Официальные представители звезд не стали комментировать этот момент.

Напомним, Лопес и Аффлек объявили о своей помолвке в 2002 году. Пресса тут же сделала их одной из самых обсуждаемых пар Голливуда и придумала для обозначения их романа новое слово — «беннифер». В сентябре 2003-го звезды должны были пожениться, но отметили свадьбу за день до события.

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