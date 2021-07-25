Воссоединение состоялось: Дженнифер Лопес слилась в страстном поцелуе с Беном Аффлеком

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес подтвердила роман с артистом Беном Аффлеком. Знаменитость опубликовала совместное фото с возлюбленным на личной странице в Instagram.

Отметим, что легендарная Джей Ло собиралась за избранника замуж еще 20 лет назад. Несмотря на то, что еще недавно исполнительница хотела стать женой баскетболиста Алекса Родригеса, сейчас она с Беном Аффлеком. Артистка размещает в личном микроблоге фото поцелуя с бывшим возлюбленным.

«Что он делает?», — написала Лопес в комментариях под снимком с Аффлеком.

Дженнифер добавила к подписи эмодзи в виде розового сердца. Поклонники актрисы не стали сомневаться в воссоединении пары. Они оставили слова восхищения страстно целующимися актерами.

«То, что должно было случиться, случилось», «Мое сердце этого не выдержит. Я так счастлива!», «Я так счастлива за вас обоих. Это происходит на самом деле, ура!», «Мы любим вас обоих», «Вы выглядите, как никогда, прекрасно», «Эта прекрасная девушка не может быть одна», — написали умиленные фанаты звезд.

Напомним, что Лопес также получила поздравления с днем рождения. Артистке исполнилось 52 года.

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