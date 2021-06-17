Теплые объятия: Лобода в сливочном брючном костюме увиделась с подросшими дочками на курорте

Певица не пожалела времени, чтобы слетать к своим детям. Она провела с ними всего несколько часов.

Светлана Лобода не скрывает, что семья для нее всегда стоит на первом месте. Недавно она прекратила сотрудничество с продюсером Нателлой Крапивиной, которая нелестно высказалась в адрес Филиппа Киркорова и других артистах, побывавших на премии Муз-ТВ. Однако певица заверила, что Нателла останется частью ее семьи. Как известно, артистка не замужем, хоть ей уже давно приписывают роман с Тиллем Линдеманом. Она воспитывает двоих детей: Евангелину и Тильду.

Если год назад Лобода наслаждалась отдыхом и почти все время была с родными, так как из-за пандемии ей пришлось отменить концерты. То теперь певица снова живет в сложно графике, совмещая выступления и разные мероприятия. Однако она старается регулярно видеться с дочками. 16 июня Светлана приехала на остров, где отдыхают ее дети. Она отметилась в элегантном брючном костюме сливочного цвета и футболке с изображением олененка Бемби.

«И снова концерты. Уже скучаю по моим девочкам», — заявила звезда.

Если Евангелина была в топе и шортах, то ее сестра предстала в платье. Малышки успели заметно подрасти и загореть. А вот после теплых объятий Лобода отправилась в аэропорт. Она путешествует на борту частного самолета, что обходится ей в круглую сумму. Поклонники восхитились образом певицы и отметили, что 38-летняя артистка выглядит очень элегантно и свежо.

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