«Ну какова красота!»: Ани Лорак в алом лифе-бандо засняла себя на побережье Бодрума

Певица показала, как прошел последний день ее отпуска в Турции. Она решилась опубликовать красочное видео.

Ани Лорак уже много лет выступает на сцене. Она ездила на «Евровидение» и гастролировала с шоу «Дива». Певица редко рассказывает о личной жизни. Но уже два года она состоит в разводе с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Артистка сама воспитывает десятилетнюю дочку София, но экс-муж тоже принимает участие в жизни ребенка. Весной Лорак много работала, поэтому недавно устроила себе отпуск.

Вот уже больше недели Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) проводит время в Бодруме. Певица загорает и купается со своей дочкой, которая составила маме компанию. На днях они даже запечатлелись в одинаковых купальниках в полоску. Также артистка хвасталась тем, как плескается в море. А теперь она запечатлела себя на побережье. Лорак предстала в алом купальнике с лифом-бандо. Она засветила округлый бюст и роскошную ложбинку.

«Последний день», — призналась звезда.

Поклонники были взбудоражены смелыми кадрами. Многие восхитились тем, как она выглядит. 42-летняя певица смогла произвести впечатление на фанатов.

«Нереальная красивая. Какой загар», «Холмики вздымаются», «Какое у вас богатство», «Ну какова красота!», «В ложбинке можно утонуть», «Ну просто леди», «Царица пляжа», «Как не упасть в обморок при виде такой красоты?», «Ох и вид, ох и дела» — прокомментировали кадры подписчики.

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