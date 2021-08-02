«Плавать не мешает?»: Ани Лорак в бикини засветила наливной «поплавок», плескаясь в море

Певица поделилась красочными кадрами с отдыха в Турции. Она показала, как начинается ее день на курорте.

Ани Лорак является известной украинской исполнительницей. Она уже некоторое время находится в разводе с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Певица теперь сама воспитывает дочку Софию. При этом она поддерживает общение с экс-супругом. Несколько раз ее видели в его компании на вечеринках в этом году. Но этим летом артистка улетела отдыхать только с наследницей.

Уже несколько дней Лорак находится в Турции. Если раньше она редко публиковала фото в купальнике, то теперь часто радует поклонников пикантными фото. На днях певица запечатлелась с дочкой в одинаковых монокини. А теперь она показала, как плескается в море утром. В прозрачной воде Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) засветила изящные формы и упругие бедра. Она грациозно плыла к берегу.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие с трудом поверили, что ей 42 года. Лорак получила множество комплиментов. «Какая вы красивая», «Русалка», «Как красиво плывете», «Это лучший вид», «У вас такие формы, плавать не мешает?», «Как вам завидуем», «Каролина, это идеальная картинка», «Видно ваши формы даже в лазурной воде», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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