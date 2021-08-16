Ноги, как у мамы: Лиза Галкина в джинсовых мини-шортах следила за матчем папы и брата

Максим Галкин не перестает обустраивать свой замок в деревне Грязь, где живет с родными. Он сам занимается садом и огородом. Также артисту нравится чинить мебель, если это необходимо. Алла Пугачева зачастую наблюдает за мужем, а недавно она даже прогулялась с ним и двойняшками: Лизой и Гарри. Они посетили хозяйственный магазин, так как дети захотели вскрыть сейф.

А 16 августа вечером Галкин решил сыграть в футбол с сыном. Они гоняли мяч рядом с воротами от гаража. При этом счет был в пользу юмориста. Гарри уже готов был начать игру заново, но папа хотел доиграть тайм. В какой-то момент на улицу вышли Алла Борисовна и Лиза. Они стали следить за игрой. При этом певица была в белом наряде с укороченными брюками, а ее наследница в футболке и джинсовых мини-шортах.

«Вот наши рефери!» — объявил Галкин. «Сейчас я тебе забью, понял!» — добавил он.

Поклонники восхитились тем, как семья проводит вечер. Одни похвалили Максима, за то что он играет с детьми. Другие одарили комплиментами Пугачеву. Некоторые также отметили, что у Лизы ноги, как у мамы. «Вот это настоящая дружная семья», «Идеальный летний вечер», «Как Лиза похожа на маму, даже ноги у них одинаковые», «Лиза спросила счет, такая лапочка», «Папа с сыном, а мама с дочкой — все правильно», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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