72-летняя Пугачева в укороченных брюках и белой куртке оверсайз вышла на прогулку с дочкой

Алла Пугачева уже почти 20 лет счастлива в браке с Максимом Галкиным. Она теперь редко дает концерты, так как решила сосредоточить внимание на семье. Но после пандемии певица время от времени появляется на публике. Недавно она сходила в гости к Иде Достман, где встретила Игоря Крутого. Также недавно Галкин сводил жену на праздник к своему родному брату, который отметил день рождения.

Но даже дома Алла Борисовна не скучает. Двойняшки Лиза и Гарри во время каникул не только помогают папе ухаживать за огородом. Они часто придумывают занятия для себя и дочки Кристины Орбакайте Клавдии, которая у них гостит. Но 16 августа вечером Галкин решил сыграть в футбол с сыном прямо возле замка.

«У нас с Гарри Максимовичем матч!» — заявил он. «Ну что, с начала?» — предложил мальчик «Мы с конца!» — в иронией ответил ему папа. «3:0», — объявил Гарри. «И так, хоба!» — сказал Максим, пнув мяч.

И тут из гаража вышли Алла Пугачева с дочкой. Певица была облачена в укороченные белые брюки, клетчатый джемпер и куртку оверсайз. Кеды дополняли ее образ. А вот Лиза предстала в шортах и футболке.

«Вот наши рефери!» — объявил Галкин. «Сейчас я тебе забью, понял!» — добавил он.

Поклонники восхитились семейным вечером. Вечерний променад артистки оказался занятным благодаря мужу и детям, которые продолжили играть в футбол. «Алла такая стройная», «Это лучший вечер», «Классно, когда можно так поиграть», «Алла вся в белом, очень красивая», «Взрослые утеплились, а детям и в шортах хорошо», «Такие классные», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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