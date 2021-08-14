«Такой монолог ворчащий!»: Пугачева в розовом платье-тунике сделала массаж Галкину на камеру

Певица размяла мужу шею, промассажировав воротниковую зону. При этом юморист даже подшутил над возлюбленной.

Алла Пугачева уже много лет счастлива в браке с Максимом Галкиным. Они даже обвенчались, когда у них уже были дети Лиза и Гарри. Малышей для пары выносила суррогатная мать. С малых лет с ними занимались преподаватели. А сама Примадонна обучает их игре на фортепиано и порой даже любит подурачиться, устраивая дома представления. В этом году звездная семья не стала никуда уезжать.

Зачастую Алла Борисовна наблюдает за мужем дома. Галкин своими руками меняет лапочки в старинной люстре и протирает потолок-панно. А на днях в фан-аккаунте появилось видео, где певица делает массаж мужу, когда они были на отдыхе. Тогда артистка была с распущенными волосами и почти без макияжа. Пугачева облачилась в платье-тунику розового цвета и размена воротниковую зону Максима.

«Тоже мне, спортсмен! Оно тебе надо было все», — обратилась к мужу певица, имея в виду его ежедневные тренировки. «Ну ладно тебе! Такой монолог ворчащий! Ты лучше молча… так даже смешнее будет», — подшутил над возлюбленной Максим. «И зачем я пела всю жизнь?! Если я такой замечательный массажист», — задалась вопросом Пугачева.

Поклонники пришли в восторг от трогательных кадров. Многие отметили, что певица прекрасно выглядит и умело ухаживает за возлюбленным. «Алла на все руки мастер!», «Какой капризный клиент вам попался , еще корректирует сидит», «Это точно, устроился! То Алла, то Лизок массаж делают, круто!», «Вы в паре просто бесподобны», «Аллуська, ты прелесть!» — прокомментировали пост пользователи Сети.

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