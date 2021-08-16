53-летняя Стриженова в рубашке с широкими манжетами и юбке-футляре появилась на работе

Екатерина Стриженова уже длительное время работает на телевидении. Она успевает вести несколько передач, а также играть в театре. При этом каждый раз артистка спешит домой, так как любит проводить время с мужем Александром и внуком Петей. Но даже летом она не перестает регулярно ездит в «Останкино» на съемки. Каждый раз телеведущая делится кадрами из студии, хвастаясь нарядами.

Для Стриженовой стилисты подбирают подходящие образы. Чаще всего она облачается в платье миди и брючные костюмы. В обычной жизни артистка чаще носит платья оверсайз. 16 августа она поделилась новыми кадрами из студии. На этот раз ведущая позировала в рубашке модного цвета «гоголь-моголь» с широким воротником и манжетами. А черная юбка-футляр вытянула силуэт и подчеркнула ее талию.

53-летняя Екатерина Владимировна также сделала яркий макияж и убрала волосы в пучок. В таком образе она встретила начало рабочей недели.

Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие адресовали ей комплименты. «Екатерина — красавица! И образ шикарный!», «Вы невероятно красивы!», «Такая высокая в этой юбке», «Какой цвет рубашки приятный, стильно выглядит», «Вы прям молодеете», «Классный наряд, у вас отличная фигура», «Хочется ваш назвать украшением канала», «Юбка так стройнит», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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