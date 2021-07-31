53-летняя Стриженова в юбке годе и воздушной блузке сиреневого цвета посетила Большой театр

Екатерина Стриженова не скрывает, что ей нравится хорошо выглядеть. Уже длительное время она работает на телевидении. Артистка ведет несколько передач. Обычно для эфира образы ей подбирают стилисты. Однако в обычной жизни телеведущая одевается мама. если на экранах ее видят в костюмах с юбками-футлярами и лаконичных платьях, то для прогулок этим летом она чаще всего выбирает наряды оверсайз.

В последнее время Екатерина много работала. Но 30 июля она решила выйти в свет. Телеведущая отправилась с Большой театр, чтобы увидеть постановку «Анна Каренина» в рамках фестиваля «Черешневый лес». Для такого случая артистка облачилась в длинную черную юбку годе и воздушную блузку сиреневого цвета с объемными рукавами. Образ подчеркнул стройную фигуру 53-летней звезды.

Стриженова похвасталась нарядом и поделилась кадрами из театра. Она сделала элегантную укладку и вечерний макияж. Поклонники восхитились нарядом телеведущей. Многие отметили, что она выглядит моложе своих лет. «Ох, Катя, какой наряд», «Юбка роскошная», «Вы даже выглядите выше и стройнее», У вас хороший вкус, но блузка удалась лишь цветом«, «Какая вы роскошная», — прокомментировали пост подписчики.

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