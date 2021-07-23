53-летняя Стриженова в жакете на запах кораллового цвета и юбке мидакси отметилась на съемках

Екатерина Стриженова уже много лет работает на телевидении. Она успела стать любимой ведущей многих зрителей, так как принимает участие в передаче «Доброе утро». Также артистка снимается у проекте «Время покажет». Каждый раз она выходит в эфир с нарядах в деловом стиле, но также ее летом ее можно увидеть в платьях с цветочным принтом и ярких блузках. Зачастую образы для нее подбирают стилисты.

больше по теме Стриженова в укороченном жакете и белоснежной юбке плиссе сделала акцент на тонких щиколотках 53-летняя телеведущая покрасовалась в стильном наряде на работе.

В последнее время 53-летняя Екатерина все чаще носит наряды светлых тонов. Ранее она отметилась в розовой юбке и блузке в горох. Теперь телеведущая появилась в студии программы «Веря покажет» в белоснежной юбке мидакси и жакете на запах кораллового цвета. Наряд с разрезами на рукавах и поясом подчеркнул ее талию. лук дополнили туфли-лодочки в тон. Стриженова стала акцент на стройных ногах.

Поклонники часто оценивают образы телеведущей. На этот раз многие одарили ее комплиментами. «Пиджак к Кати классный», «Какие роскошные цвета», «Вы так часто носите юбки, но эта прям идеально сидит», «Жакет такой стильный», «Вы самая модная на канале» «Екатерина, какая же вы элегантная!», «Белый цвет не все умеют носить, но вы в нем шикарны», — прокомментировали пос подписчики.

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