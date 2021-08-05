С эффектом стройности: 53-летняя Стриженова в платье макси цвета Tiffany вышла в свет с мужем

Екатерина Стриженова не скрывает, что ей нравится проводить время с семьей. Однако она регулярно ездит на съемки в «Останкино», так как ведет несколько передач. Более того, артистка играет в театре. Телеведущая часто демонстрирует свои наряды. Стилисты подбирают для ее эфиров броские костюмы с модными деталями.

Этим летом Екатерина часто выходит в свет. Она ездила с мужем Александром в Крым, где плавала на регате, а не так давно телеведущая посетила Большой театр. Теперь она отправилась в цирк братьев Запашных, чтобы полюбоваться выступлениями тигров и других животных. Для такого случая Стриженова облачилась в платье макси цвета Tiffany с вертикальной полоской. Наряд дополнили белые кроссовки.

Примечательно, что еще Эвелина Хромченко рассказывала, что такой принт визуально делает фигуру стройнее. Этой стилистической фишкой пользуются многие звезды. После выступления артистка и ее муж запечатлелись с дрессировщиками тигров.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 53-летняя телеведущая. «Какое платье, вас сложно не заметить», «Классно, вы с мужем не сидите на месте», «Вы стали стройнее?», «Какая красота, цвет у платья шикарный», «Мы тоже там были! Вы такие милые», «Платье тигрицы», — прокомментировали пост подписчики.

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