«Капли сверкают в ложбинке»: беременная Нюша в мини-бикини кокетливо обнажила упругий бюст

Певица без макияжа и укладки покрасовалась на отдыхе. Она поделилась пикантными кадрами.

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, является известной певицей. Она счастлива в браке с Игорем Сивовым и воспитывает дочку Симбу. А не так давно пара призналась, что снова ждет пополнения в семье. Певица теперь не прячет округлившийся живот. Она рассказала, что беременность не была запланирована. Также супруги пока не придумали имя для будущего малыша.

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Интересное положение не мешает Нюше вести привычный образ жизни. Недавно она прилетела отдыхать на Кипр с семьей. Именно там артистка отпраздновала свой день рождения. Она собрала родных и друзей, устроив вечеринку. Перед праздником певица успела позагорать и искупаться в бассейне. Она показала фигуру в принтованном купальнике. При этом звезда была без макияж и укладки. На ее теле сверкали капли воды.

Нюша также показала выпирающий животик. Она кокетливо позировала на камеру, хвастаясь загаром. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка.

«Ой, какая хорошенькая», «Без макияжа сложно узнать», «Телепузичек», «Нюша, какие формы», «Капли сверкают в ложбинке», «Ох, такая аппетитная», «Вы точно похорошели», «Роскошные формы», «В самом соку», «И где муж?», «Отдых удался», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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