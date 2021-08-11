«Это было испытание для него»: Нюша рассказала, почему муж «остро» реагировал на Крида

Игорь Сивов в начале отношений с певицей негативно отвечал тем, кто напоминал про то, что Нюша встречалась с Егором Кридом. Теперь звезда призналась, что ей пришлось обсудить это с мужем.

Нюша не только является известной певицей. Она также теперь жена и мама. Однако некоторые ее поклонники до сих пор тяжелое переживают тот факт, что девушка рассталась с Егором Кридом и выбрала в спутники жизни взрослого бизнесмена Игоря Сивова. Уже несколько лет пара воспитывает дочку Симбу, а недавно они объявили, что снова ждут пополнения в семье.

Недавно беременная певица стала участницей YouTube-шоу «ДаДа — НетНет». Она призналась, что пока не определилась с именем будущего ребенка, но намекнула, что знает его пол. Артистка вспомнила, как тяжело ей было сообщить отцу Владимиру Шурочкину, что она не хочет с ним больше сотрудничать как с продюсером. Также Нюша объяснила, почему решилась на дуэт с Кридом и совместный клип в прошлом году.

«Правильно, когда ты понимаешь, почему вы расстались. Не винить кого-то, а принимать свои личные ошибки, свои поступки переоценивать. И когда мы эту делали работу, у нас был посыл: да — это круто! Мы помогли друг другу пройти через определенный период. И потом, если бы мы мягко расстались, возможно многие события не произошли бы в нашей жизни. И что мы такие два смелых человека решились это сделать, мы правда молодцы. Это смело, так никто не делал», — объяснила она.

Также ведущая напомнила, что раньше Игорь Сивов очень остро реагировал на упоминания Крида. Он даже гневно отвечал фанатам звезды в соцсети, когда они писали что-то про роман певицы с Егором. Оказалось, что Нюше даже пришлось говорить с мужем на эту тему.

«Это его история, на самом деле. Я не мама, чтобы его воспитывать. Я высказала ему свое мнение. В какой-то момент он его принял, но в какой-то момент он считал, что каждому человеку может доказать обратное. Уже все поменялось. Он перешел на другую стадию и понимания, и ощущения. Теперь у него уже нет времени читать комментарии. Возможно, что в тот момент своей жизни он был не до конца реализован, у него были свои моменты. Это было испытание для него. Как круто, что он прошел через него достойно», — ответила артистка.

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