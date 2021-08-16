Танцы и застолье: беременная Нюша в полупрозрачном одеянии устроила белую вечеринку на Кипре

Нюша не скрывает, что много сил отдала своей работе. Она с юных лет выступает на сцене и стала одной из самых успешных певиц в России. Однако за последние годы жизнь артистки изменилась. Она вышла замуж за Игоря Сивова и родила дочку Симбу. При этом звезда продолжает строить карьеру на сцене. В одном из интервью она заверила, что поклонники считают ее безобидным и милым одуванчиком, но это не совсем так.

Недавно Нюша впервые приехала отдыхать с семьей на Кипр. Она перестала скрывать свой округлившийся живот. Певица ждет второго ребенка, но его пол пока хранит в тайне. Интересное положение не мешает ей стильно одеваться. Более того, 15 августа она устроила белую вечеринку на курорте, шумно отметив свое 31-летие. Для такого случая артистка облачилась в наряд молочного цвета. Топ без рукавов и струящаяся юбка в пол подчеркнули ее милый животик.

В одном стиле с ней оделась дочка Симба. На девочке было белое кружевное платье.

«Маленькая модница», — восхитились подруги именинницы.

К слову, все гости были в белых нарядах. Они собрались за большим столом. Кульминацией вечера стал большой торт со свечками. А вот потом все стали танцевать и веселиться. Особенно всех обрадовало, когда включили хит Нюши. Рядом с ней была и сестра Мария Шурочкина, которая недавно привезла золотую медаль с Олимпиады.

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