«А как же Пумба?»: Нюша заговорила про имя и пол будущего ребенка

Певица в интервью оценила предложение поклонников назвать наследника Муфаса. Она также пояснила, как относится к неоднозначной реакции на имя дочки.

Анна Шурочкина, более известная как Нюша, практически повзрослела на глазах поклонников. Известность принес ей хит «Вою на луну». В 2017 году она вышла замуж за Игоря Сивова. У них подрастает дочка Симба, которой скоро исполнится три года. А недавно влюбленные объявили, что снова ждут пополнения в семье. Артистка перестала скрывать округлившийся живот. По ее словам, эта беременность не была запланирована.

Многие поклонники теперь гадают, как же пара назовет второго ребенка. На днях Нюша пришла на YouTube-шоу «ДаДа — НетНет». Она разоткровенничалась на разные темы, включая детей.

«Пользователи Сети предполагают, что ребенка назовут Муфаса», — отметила ведущая Наташа. «А как же Пумба? Я на самом деле выложу обязательно какой-нибудь пост. И скажу: «Друзья, давайте! Ваш час настал!» — засмеялась звезда. «Я даже думаю, на тот момент нужно ли рассекречивать пол или пусть они в двух фронтах гадают», — поделилась планами Нюша.

Ведущая узнала, видела ли гостья реакцию Филиппа Киркорова, который в шоу «Маска» от коллег узнал, что дочку артистки зовут Симба. Он был крайне удивлен.

«Логично, когда человек называет как-то необычно своего ребенка, то само собой он готов на неоднозначные мнения на этот счет. Тем более, я сама в 2007 году поменяла имя. Сколько уже лет прошло, и до сих пор некоторые люди не понимают, как так. У кого-то свои ассоциации с древнерусским именем», — пояснила девушка. «Ну удивила человека, ну не знал он», — добавила она.

Также Нюша пояснила, связано ли имя дочки с мультфильмом «Король Лев», в котором львенка зовут также.

«Нет. Вообще не связано никак», — заверила звезда.

Также она случайно намекнула, что уже знает пол будущего малыша. Певица пока не уверена, стоит ли рассекречивать эту информацию.

«Как я расскажу, если мы еще не спланировали. У нас еще нет вариантов. Еще месяцев прилично, я успею», — сказала Нюша.

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