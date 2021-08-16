«Превратил в душечку!»: Джигурда рассказал, что заставил Анисину почувствовать себя женщиной

Возможно, это и есть причина того, что даже после развода звездная пара осталась вместе.

Зимой 2021 года эпатажный актер Никита Джигурда устроил вторую свадьбу со своей бывшей женой, фигуристкой Мариной Анисиной, с которой воспитывает двоих детей. Несмотря на большое количество женщин в своей жизни, шоумен считает спортсменку особенной и своей спасительницей. Но в новом интервью мужчина отметил, что не только Марина изменила его, но и он сам сумел изменить свою жену — «ежедневной духовной Камасутрой».

«Ее мама говорила: «Джигурда ее околдовал, превратил в душечку!» Маринка и сама призналась, что только со мной она почувствовала себя женщиной, а не спортсменкой», — поделился Джигурда с «Собеседником».

Актер рассказал, что до него Анисиной делали предложения многие состоятельные и известные мужчины, но она всем отказывала, потому что эти кавалеры ей не нравились. Только Никита смог покорить сердце фигуристки. По его словам, мать спортсменки Ирина Черняева долгое время не привечала такого простого жениха — хотела через свадьбу дочери «войти в высшее общество». Но в итоге ей пришлось мириться с Джигурдой в роли зятя.

Напомним, звездная пара сблизилась на шоу «Танцы на льду. Бархатный сезон» в 2007-ом, и в следующем году поженилась. В 2016-ом браку пришел конец, но Марина так до конца и не рассталась с Никитой.

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