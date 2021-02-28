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«Я — за воссоединение семьи»: Анисина объяснила, почему вышла замуж за Джигурду во второй раз

По словам фигуристки, у них с Никитой всегда были хорошие отношения.

«Я — за воссоединение семьи»: Анисина объяснила, почему вышла замуж за Джигурду во второй раз
Марина Анисина с мужем. Фото: Globallookpress.com

Фигуристка Марина Анисина в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, почему вышла замуж за актера Никиту Джигурду во второй раз. Свадьба состоялась несколько дней назад.

Марина Анисина
Марина Анисина. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Я маме сообщила раньше, чем Никите, что у нас снова будет свадьба. Все ей изложила. Мама мне говорит: «Ты с ума сошла! Ты вообще сумасшедшая!» У нас с Никитой всегда были хорошие отношения. Ну иногда были сложные, но ничего. Это год был очень сложным, а я за воссоединение семьи. Надо держаться всем вместе. С этой пандемией у нас вообще во Франции была тюрьмочка. Я работаю на катке, а он весь год закрыт. Нам Никита помогал. Папа приезжает к нам в гости».

Марина Анисина

Сам Джигурда заявил, что буквально не давал спать любимой женщине после ее приезда к нему из Франции. «Она приехала три дня назад. Я три ночи ее мучал. Не давал спать. Она очень устала», — сказал он.

Отметим, что после свадьбы Марина Анисина улетела обратно во Францию. В России она появится через месяц. Никите Джигурде в конце марта исполнится 60 лет.

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Марина АнисинаМарина Анисина последние новостиНикита ДжигурдаПрограмма "Ты не поверишь!"Франция