«Я был спасен несколько раз»: Джигурда дал понять, почему снова женился на Анисиной

22 февраля состоялась вторая свадьба шоумена Никиты Джигурды и спортсменки Марины Анисиной. Пара явилась в Грибоедовский дворец бракосочетаний ярко и шумно. На 59-летнему женихе и 45-летней невесте красовались шикарные шубы.

Перед тем, как скрепить свои намерения снова жить долго и счастливо, Джигурда еще раз пылко признался в любви к своей второй половинке.

«Я счастливый мужчина потому что мне разрешено тискать девчонок, играться ими — Леночку (Милена Дейнега, подружка невесты. — Прим. авт.), которую приписывали мне в любовницы, и богиню Волочкову. Но я был спасен несколько раз Мариной Вячеславовной Анисиной. Только благодаря ее любви, ее связям во Франции…» — говорит Джигурда в ролике Пятого канала.

Напомним, что звездная пара состояла в браке в 2008–2016 годах, у них родились двое детей. Однако затем спортсменка поспешила подать на развод из-за неадекватных выходок своего эпатажного мужа. Впрочем, бывшие супруги друг о друге не забывали и часто встречались после расставания. В 2019-м пошли разговоры о том, что они снова хотят сыграть свадьбу. В одном из интервью Джигурда рассказывал, что Анисина позвонила ему из Франции и призналась, что не может без него.

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