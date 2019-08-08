Марина Анисина сделала официальное заявление об отношениях с Джигурдой

Марина Анисина прокомментировала слухи о том, что ушла от Джигурды. «Конечно же, это не так», — говорит спортсменка. Она поблагодарила тех, кто не доверяет фейкам и верит в их с Никитой любовь. Джигурда пояснил, что это было официальное заявление олимпийской чемпионки.

Отношения Анисиной и Джигурдой были на грани краха несколько лет назад. Фигуристка подала на развод, указав в качестве причины непримиримые противоречия с мужем. Анисина жаловалась на неадекватное состояние Джигурды. Но потом пара помирилась, Марина забрала назад документы о разводе. Олимпийская чемпионка пояснила, что ее супруга оклеветали, а она поверила чужой лжи. Пара готовилась к появлению третьего ребенка, но спортсменка потеряла его из-за стрессов. Марина Анисина потеряла ребенкаУ спортсменки случился выкидыш.

Переживать было из-за чего – Джигурда в это время в судах оказывал свое право на огромное наследство родственницы Людмилы Браташ. Впрочем, разбирательства только сблизили Анисину и Джигурду. Сейчас они, судя по всему, находятся в прекрасных отношениях. «Никитос единственный мужчина, которого я любила и люблю так, как никого не любила», — написала Марина на своей странице в инстаграм.