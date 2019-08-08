НОВОСТИ

Марина Анисина сделала официальное заявление об отношениях с Джигурдой

Олимпийская чемпионка опровергла сплетни о расставании пары.

Марина Анисина сделала официальное заявление об отношениях с Джигурдой
Фото Instagram

Марина Анисина прокомментировала слухи о том, что ушла от Джигурды. «Конечно же, это не так», — говорит спортсменка. Она поблагодарила тех, кто не доверяет фейкам и верит в их с Никитой любовь. Джигурда пояснил, что это было официальное заявление олимпийской чемпионки.

Отношения Анисиной и Джигурдой были на грани краха несколько лет назад. Фигуристка подала на развод, указав в качестве причины непримиримые противоречия с мужем. Анисина жаловалась на неадекватное состояние Джигурды. Но потом пара помирилась, Марина забрала назад документы о разводе. Олимпийская чемпионка пояснила, что ее супруга оклеветали, а она поверила чужой лжи. Пара готовилась к появлению третьего ребенка, но спортсменка потеряла его из-за стрессов.

Переживать было из-за чего – Джигурда в это время в судах оказывал свое право на огромное наследство родственницы Людмилы Браташ. Впрочем, разбирательства только сблизили Анисину и Джигурду. Сейчас они, судя по всему, находятся в прекрасных отношениях. «Никитос единственный мужчина, которого я любила и люблю так, как никого не любила», — написала Марина на своей странице в инстаграм.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Людмила БраташМарина АнисинаНикита Джигурда

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Марина Анисина сделала официальное заявление об отношениях с Джигурдой
Интересно?
Поделись с друзьями: