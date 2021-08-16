«И снова здравствуйте»: Александр Жулин показал, как выглядел в юности с обручальным кольцом

На фотографии можно увидеть еще совсем молодого фигуриста и тренера.

Фигурист и тренер Александр Жулин в Instagram разместил снимок, на котором он запечатлен в юном возрасте. На кадре прославленный спортсмен выглядывает из-за двери. При этом на его безымянном пальце можно увидеть обручальное кольцо. Скорее всего, кадр был сделан во время первого брака фигуриста с Майей Усовой.

«И снова здравствуйте», — подписал снимок Александр Жулин.

«Вас, Александр, с трудом можно узнать на этом фото. Спасибо вам за позитив и юмор», «Вау! Как интересно увидеть вас в молодости», «Молодой, классный. Приятно на вас посмотреть», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что с Майей Усовой, своей многолетней партнершей на льду, Александр Жулин не смог создать крепкую семью. Потерпел крах и его брак с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой. В 2011 году Жулин в третий раз женился. Вот уже 10 лет он счастлив с молодой фигуристкой Натальей Михайловой. У пары подрастают две дочери.

Смотрите также: