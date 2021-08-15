«Счастья вам»: многодетный отец Александр Жулин трогательно поздравил Илью Авербуха с малюткой-сыном

Бывший муж олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки не оставил без внимания радостное событие в семье постановщика ледовых шоу.

26-летняя Лиза Арзамасова подарила мужу долгожданного наследника. Еще будучи беременной, актриса из ситкома «Папины дочки» не стала скрывать от поклонников свое интересное положение. Объяснила это Лиза тем, что ей совсем не хотелось сталкиваться со сплетнями и догадками фанатов. Поэтому супруги решили сами обо всем рассказать. Но вот об имени и поле будущего малыша они умолчали.

Только после родов Арзамасовой в беседе с фигуристом Алексеем Ягудиным постановщик ледовых шоу случайно проговорился, дав понять, что у них с Лизой теперь есть общий сынишка. А у 17-летнего Мартина появился братик. Одним из первых новоиспеченных родителей поздравил тренер, бывший муж Татьяны Навки — 58-летний Александр Жулин. Его, к слову, можно назвать многодетным отцом. У спортсмена есть старшая дочка Саша, и младшие — Катюша и Леночка.

«Поздравляю ребята!! Счастья вам», — отметил Александр Жулин. «Поздравляю», — добавил Дмитрий Губерниев. «Поздравляю вас!» — не осталась в стороне олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова. «Лиза, солнышко, от души поздравляю!! Рождение маленького человека — это настоящий Космос! Ты подарила миру — жизнь! Будьте счастливы!! Мира и здоровья, благополучия и любви», — поздравила супругов Ольга Кабо.

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