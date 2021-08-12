«Люблю бесконечно!»: Жулин поделился кадрами со своей третьей свадьбы с молодой женой

Вместе с Натальей Михайловой известный фигурист и тренер уже десять лет.

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин в Instagram опубликовал редкие кадры со своей третьей свадьбы с нынешней женой фигуристкой Натальей Михайловой. Они в эти дни отмечают оловянную или, как ее еще называют – розовую свадьбу. Пара десять лет вместе. На кадрах можно увидеть, как они выходят из ЗАГСа. Раздаются крики ура и в сторону молодоженов летят лепестки роз.

«11 августа… Для меня это особенный день. Спасибо, моя любимая Наташа, за счастье каждого дня! Люблю бесконечно!» Александр Жулин

В комментариях отметился, в частности, композитор Игорь Николаев.

«Поздравляю с вашим особенным днем», — заметил Николаев. «Столько теплых слов. Хоть опять женись на Наташе», — сказал на это Александр Жулин.

Напомним, что Александр Жулин не обрел счастья в своих двух первых браках. Его женами были фигуристки Майя Усова и Татьяна Навка. С 2011 года он вместе с Натальей Михайловой. Она младше тренера на 23 года. У пары подрастают две дочери.

Смотрите также: